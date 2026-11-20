Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bir fabrikanın deposundan 4 milyon TL değerinde malzeme çaldıkları iddiasıyla tutuklanan 3 belediye personelinin kurumla ilişiği kesildi.

Olay, D650 kara yolu üzerinde bulunan bir fabrikanın deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoyu yediemin olarak teslim alan F.A., 12 Kasım tarihinde yaptığı kontrolde su motoru ve boruların çalındığını fark ederek polise başvurdu ve zararının 4 milyon TL olduğunu belirtti. İhbar üzerine plaka tanıma sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Pamukova Belediyesi işçileri A.A., Y.Ö. ve F.Ş. olduğunu tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla evlerinde arama yapılan ve gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"Şahısların kurumumuzla ilişikleri kesilmiştir"

Pamukova Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şahısların kişisel eylemlerinden kaynaklanmakta olup belediye ile herhangi bir ilgisi bulunmadığını ifade ederek şahısların kurum ile olan ilişiklerinin kesildiği ifade edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Son günlerde Pamukova ilçe gündeminde yer alan ve Belediyemiz bünyesinde görev yapan üç personelin adının karıştığı adli sürece ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu olay, ilgili şahısların tamamen kişisel eylemlerinden kaynaklanmakta olup Belediyemizin kurumsal işleyişi, görev ve faaliyetleriyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Yürütülen adli soruşturma kapsamında ilgili üç şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Suç ve cezaların şahsiliği ilkesi doğrultusunda adli süreç bağımsız yargı mercilerince yürütülürken, Belediyemiz tarafından da gerekli idari ve disiplin işlemleri gecikmeksizin başlatılmış, ilgili şahısların kurumumuzla ilişikleri kesilmiştir. Belediyemiz, hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve kamu sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda sürecin takipçisi olmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.