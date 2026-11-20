Bu arada, soruşturmanın başlatılması üzerine işçilerin belediyeyle ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

Kullandıkları araçla depodan malzemeleri çaldıkları belirlenen Pamukova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli garaj amiri F.Ş. ile işçiler Y.Ö. ve A.A. gözaltına alındı.

F.A'nın 12 Kasım'da polise başvurarak yaklaşık 4 milyon liralık zarara uğradığını beyan etmesi üzerine Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İlçede icralık olan bir fabrikada el konulan malzemelerin bulunduğu depoyu yediemin olarak teslim alan F.A, depodan su motoru ve boruların çalındığını fark etti.

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