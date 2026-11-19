Sakarya'nın Hendek ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle eski ortağı tarafından av tüfeğiyle vurulan işletme ortaklarından 19 yaşındaki Merve Kırcalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, 18 Kasım günü saat 19.00 sıralarında Hendek ilçesi Rasimpaşa Mahallesi Rasim Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir şekerleme dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmenin eski ortağı olduğu öğrenilen İ.D. (39), alacak verecek meselesi nedeniyle iş yerine gelerek mevcut ortaklar B.K. (29) ve Merve Kırcalı (19) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D., yanındaki av tüfeğiyle iki ortağa ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda her iki bacağından vurulan B.K. ile sol bacağından yaralanan Merve Kırcalı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hayati tehlike kaydıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Merve Kırcalı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Evinin önünde suç aletiyle yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheli İ.D.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şahsı ikametinin önünde olayda kullandığı ruhsatlı av tüfeğiyle birlikte yakaladı. Şüphelinin üst aramasında ise 1 adet dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.