Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında çalışma yürütüldü.
Karasu ilçesinde M.B'nin (45) uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi edinen ekipler, operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 19,42 gram esrar, 54 adet kenevir tohumu, esrar öğütücüsü ve esrar içiminde kullanılan kağıt ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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