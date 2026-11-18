Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı. Kazada toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.A. idaresindeki 41 UP 745 plakalı otomobil U dönüşünün yasak olduğu yoldan dönüş yapmaya çalıştığı esnada C.Ö. idaresindeki 54 ZR 293 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Ş.A. ile S.G. yaralanırken, otobüsteki 1 yolcu ise araçta savrularak hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle otomobilin camları parçalanarak yola saçıldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

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Sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.