Sakarya'da bozayı ve yavruları fotokapanla görüntülendi
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, bozayı ve 2 yavrusunu kayda aldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, bozayı ve 2 yavrusunu kayda aldı.
İlçede hayvancılık yapan bir kişi, yaban hayatının çeşitliliğini görüntülemek için ormanlık alanlardaki çeşitli noktalara fotokapanlar kurdu.
Kış uykusuna yatmaları gereken bu dönemlerde gezinen anne bozayı ve 2 yavrusu, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.
Kayıtlarda, hayvanların ormanlık alandan çıkmaları ve yolda gezinmeleri yer alıyor.
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