Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında çalışma yürütüldü.

Erenler ilçesinde düzenlenen operasyonda M.A. (48), Y.K. (43) ve L.G. (48) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 240 gram esrar, 25,42 gram sentetik uyuşturucu, 2,35 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, 4 sentetik ecza ilacı, hassas terazi, sahte plakalı ve şasi numarası kazılı motosiklet ele geçirildi.

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Şüphelilerden L.G. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, "basit yaralama" suçundan 4 bin 500 lira para cezası ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ifadeye yönelik arama kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.G. ve M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli Y.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.