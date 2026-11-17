Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Sakarya'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak ve iş yerlerine sığınırken, yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

Kent merkezinde aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkilerken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak ve iş yerlerine sığındı. Ara tatilde olan gençler ise sokakta bisiklet sürdükleri esnada yağan yağıştan bisikletleriyle metrobüs durağına sığınarak ıslanmaktan kurtuldu. Kısa sürede şiddetli şekilde yağan yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintilerinde vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Bir vatandaş ise eline aldığı çubukla yolda bulunan tıkanmış gideri açarak suyun daha fazla birikmesinin önüne geçti.

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Öte yandan, bulutların arkasında kalan güneşin kendisini tekrar göstermesiyle oluşan gökkuşağı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.