Sakarya'da doğa tutkuları Keramali'de 18 kilometre yürüdü

Doğayla iç içe vakit geçirme, spor yapma ve sosyalleşme imkânı sunan Sonbahar Doğa Yürüyüşleri programının önümüzdeki haftalarda da devam edeceği belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri programı kapsamında doğa tutkunlarının bu haftaki rotası, Akyazı ilçesinde bulunan Keremali Gölyayla oldu. Pazar günü gerçekleştirilen yürüyüşe yaklaşık 100 kişi katıldı.

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