Sakarya'da doğa tutkuları Keramali'de 18 kilometre yürüdü
SAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sonbahar Doğa Yürüyüşleri kapsamında yaklaşık 100 kişi, Keremali Gölyayla Parkuru'nda 18 kilometre yürüdü. Sonbaharın renklerine bürünen doğada gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, sisle kaplanan göl manzarası eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.
SAKARYA Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sonbahar Doğa Yürüyüşleri kapsamında yaklaşık 100 kişi, Keremali Gölyayla Parkuru’nda 18 kilometre yürüdü. Sonbaharın renklerine bürünen doğada gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, sisle kaplanan göl manzarası eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri programı kapsamında doğa tutkunlarının bu haftaki rotası, Akyazı ilçesinde bulunan Keremali Gölyayla oldu. Pazar günü gerçekleştirilen yürüyüşe yaklaşık 100 kişi katıldı.
18 KİLOMETRELİK PARKUR
Yaklaşık 1500 metre rakımda ki Keremali Gölü’ne doğru ormanlık alanda yürüyüşe başlayan grup, zaman zaman zorlu rampaları tırmandı. Sonbaharın farklı renklere bürüdüğü ormanların arasından ilerleyen katılımcılar, göle ulaştıklarında sisle kaplanan manzarayla karşılaştı.
Göl kenarında mola veren doğa tutkunları, manzaranın tadını çıkararak fotoğraf çekti. Belirli aralıklarla verilen molalarla devam eden yürüyüş, toplam 18 kilometrenin tamamlanmasıyla sona erdi.
DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ DEVAM EDECEK
Doğayla iç içe vakit geçirme, spor yapma ve sosyalleşme imkânı sunan Sonbahar Doğa Yürüyüşleri programının önümüzdeki haftalarda da devam edeceği belirtildi.
Program kapsamında 22 Kasım Pazar günü Geyve Doğançay Parkuru, 29 Kasım Pazar günü ise Adapazarı Poyrazlar Parkuru'nda yürüyüş gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.