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        Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından silahla vurup kaçtı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs, eski eşi ve yanındaki kişiyi bacaklarından silahla vurarak kaçtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 22:37 Güncelleme:
        Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından silahla vurup kaçtı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs, eski eşi ve yanındaki kişiyi bacaklarından silahla vurarak kaçtı.

        Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1423. Sokak'taki bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.N.D. (27) ile yanındaki E.Ç. (19) silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan 2 kişi kanlar içinde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırının B.N.D.'nin eski eşi tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının da bilinçlerinin açık ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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