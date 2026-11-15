Liseli öğrenciler ara tatilde sınav stresini Macera Park'ta attı

Sakarya'da lise öğrencileri, ara tatil döneminde streslerini Öğrenme Macera Parkı'nda birlikte attı.

Son olarak Akyazı Anadolu Lisesi ve Akyazı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin konuk edildiği programda gençler, okul ortamının dışında hem eğlendi hem de takım ruhunu deneyimledi. Zipline etkinliğiyle adrenalin dolu anlar yaşayan öğrenciler, akıl ve strateji oyunlarının yanı sıra masa oyunları ve çeşitli beceri parkurlarında birbirleriyle yarıştı. Etkinlikler sayesinde gençlerin sosyal bağlarının güçlenmesi ve birlikte hareket etme becerilerinin gelişmesi hedeflendi.

"Sınav stresimizi atmak için buraya geldik"

REKLAM

Sınavların ardından öğrencileriyle birlikte verimli bir gün geçirdiklerini belirten Akyazı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Yılmaz, "Sınavlarımızın yeni bitmesinin ardından, öğrencilerimle birlikte hem sınav stresimizi atmak hem de hafta sonunu keyifli ve verimli bir şekilde geçirmek için buraya geldik. Öğrencilerim, burada güzel vakit geçirdikleri için oldukça mutlu oldular. Bizlere bu güzel imkanı sunan ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyemize gönülden teşekkür ediyorum" dedi. Öğrencilerden Kevser Demirci ise doğa yürüyüşü ve çeşitli aktivitelerle sınav stresini attıklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Elif Polat da parkur çalışmaları ve oyunlarla hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirdiklerini dile getirdi.