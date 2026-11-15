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        Sakarya'da prematüre bebeklerin aileleri sağlık çalışanlarıyla buluştu

        Sakarya'da Dünya Prematüre Günü dolayısıyla prematüre bebeklerin aileleri, sağlık personeliyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Sakarya'da prematüre bebeklerin aileleri sağlık çalışanlarıyla buluştu

        Sakarya'da Dünya Prematüre Günü dolayısıyla prematüre bebeklerin aileleri, sağlık personeliyle bir araya geldi.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) Dünya Prematüre Günü kapsamında Türk Neonatoloji Derneği üyelerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, dünyada her 10 bebekten birinin prematüre doğduğunu belirterek, "Ülkemizde bu oran daha da yüksek. Her 8 bebekten biri yani yüzde 13'ü prematüre olarak dünyaya geliyor. Türkiye uluslararası konuşmalar ve dergilerde atıflar alıyor. Artık giderek daha küçük bebeklerimiz yaşamaya başladı." diye konuştu.

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        Koç, prematüre bebekler için doğdukları andan itibaren büyük emekler harcandığını, hastaneden ayrıldıktan sonra da takip edildiklerini anlatarak, prematüre farkındalığı oluşması için çalıştıklarını ifade etti.

        Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altıntoprak ise Dünya Prematüre Günü'nün önemine işaret ederek, "Bu gerçekten farkında olunması gereken bir gün. Hem aile hem yönetici hem de hekim olarak verilen emeği gerçekten çok yakından görüyoruz." dedi.

        Programda prematüre doğan bebeklerin aileleri ve hemşireler de sürece ilişkin yaşadıklarını anlattı, SEAH Yenidoğan Yoğun Bakım bölümü çalışanlarının hazırladığı video gösterildi.

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        Programda şiir okuyan hemşire Hatice Solak'a Uzman Dr. Fatih Tekin de saz çalarak eşlik etti.

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Caner, AA muhabirine, prematüre doğuma dikkati çekmek amacıyla her yıl bu etkinliği düzenlediklerini, Türk Neonatoloji Derneğini etkinlik için davet ettiklerini ve katılımlarından dolayı memnun olduklarını söyledi.

        Caner, prematüre bakımının yoğun bakımla sınırlı olmadığını, taburcu edilen bebeklerin de düzenli takip edildiğini anlattı.

        Prematüre bebek ailelerinin süreçte kendileriyle ilgilenen sağlık personeliyle bir araya geldiği etkinlik, pasta kesimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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