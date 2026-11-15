SAÜ, COP31'de 45 proje ile yer aldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP31) 45 projeyle yer alarak çalışmalarını uluslararası katılımcıların beğenisine sundu.

Konferansın Yeşil Bölge programında 1314 Kasım tarihlerinde 8 stant projesi, 34 dijital ekran sunumu ve 3 panelden oluşan toplam 45 çalışmayla yer alan SAÜ’lü akademisyen ve öğrenciler, bilimsel birikimlerini dünyayla paylaştı. Konferansa katılan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, üniversitenin stant ve sunum alanlarını inceleyerek panellere katıldı, ardından diğer kurumların stantlarını ziyaret etti.

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Başkan Alemdar’dan SAÜ standına ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da SAÜ standını ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı. Akademisyen ve öğrencileri tebrik eden Başkan Alemdar, "COP31'de yer alan Sakarya Üniversitesi standını ziyaret ettik, Rektörümüz Prof. Dr. Hamza Al ve değerli öğrencilerimizle bir araya geldik. Yeşil dönüşüm, iklime dirençli bir gelecek, sıfır atık ve temiz dünya hedefleri doğrultusunda çalışan, emek harcayan genç kardeşlerimi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"Sürdürülebilir gelecek bilim ve ortak akılla inşa edilecek"

COP31’i sürdürülebilir bir geleceğin inşası için güçlü bir buluşma olarak nitelendiren Rektör Prof. Dr. Hamza Al ise iklim değişikliğinin artık yalnızca bir çevre meselesi değil; bilim, teknoloji, ekonomi ve gelecek nesillerin meselesi olduğunu belirtti. Üniversitelerin bilimsel bilgi üreten ve toplumsal dönüşüme öncülük eden temel aktörler olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Al, "COP31'in ülkemizde düzenlenmesini, Türkiye açısından önemli bir uluslararası sorumluluk ve fırsat olarak değerlendiriyorum. İklim değişikliğiyle mücadele, hiçbir kurumun veya ülkenin tek başına başarabileceği bir süreç değildir. Üniversiteler, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların ortak akıl ve iş birliğiyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Sakarya Üniversitesi olarak araştırma üniversitesi kimliğimizin gerektirdiği sorumlulukla; yenilenebilir enerji, sürdürülebilir üretim, su kaynaklarının korunması ve sıfır atık gibi alanlarda bilimsel çalışmaların toplumsal faydaya dönüşmesini önemsiyoruz" diye konuştu.

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"Sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçirmeliyiz"

Şehirdeki kurumlar arası iş birliğine de dikkat çeken Prof. Dr. Al, "Sakarya Valiliğimizin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyemiz ve SATSO başta olmak üzere şehrimizin tüm kurumlarıyla ortak akıl içerisinde hareket ederek bilimsel birikimimizi ve üretim gücümüzü sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçirmeliyiz. Sürdürülebilir bir gelecek; bilim, ortak akıl, güçlü iş birlikleri ve bütün paydaşların sorumluluk üstlenmesiyle inşa edilecektir" dedi.

SAÜ’nün COP31 kapsamındaki stant, panel ve dijital sunum etkinlikleri 14 Kasım itibarıyla tamamlandı.