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        Kış lastiği uygulamasına son saatler: Sakarya'da lastikçilerde yoğun mesai

        Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacak olması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Sakarya'da oto lastikçilerde yoğunluk arttı. Günlük lastik değişim sayısının yoğun günlerde 400500'e ulaştığını belirten lastik tamircisi, sürücüleri kar yağışını beklemeden kış lastiğine geçmeleri konusunda uyardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Kış lastiği uygulamasına son saatler: Sakarya'da lastikçilerde yoğun mesai

        Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’da başlayacak olması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Sakarya’da oto lastikçilerde yoğunluk arttı. Günlük lastik değişim sayısının yoğun günlerde 400500'e ulaştığını belirten lastik tamircisi, sürücüleri kar yağışını beklemeden kış lastiğine geçmeleri konusunda uyardı.

        Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları barındıran zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Kasım 2026 tarihinde başlayarak 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek. Uygulamanın başlamasına saatler kala Sakarya'daki lastikçilerde de hareketlilik arttı. Araçlarını kış şartlarına hazırlamak isteyen sürücüler servislerin yolunu tutarken, esnaf artan taleplere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.

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        "Yoğun günlerde 400500 lastik değişimi yapıyoruz"

        Lastik dükkanı işletmecisi Yusuf Boz, kış lastiği değişimlerinde son günlere doğru yoğunluğun arttığını belirterek, "Genellikle uygulamanın son bir haftasına kala yoğunluk oluyor. Bu sene geçen seneye göre daha yoğunuz. Geçen sene kar yağdığı için lastik değiştirmeye başlamıştık ancak bu sene biraz daha erken başladık. Normal günlerde 4050 civarında lastik tamiri, 12 tane de lastik değişimi yapıyoruz. Yoğun olan bu günlerde ise günlük 400500 civarında lastik değişimi gerçekleştiriyoruz. Kendi işletmemizde 16 janta kadar lastik sökmetakma ve balans ücretleri bin ile bin 200 lira arasında değişiyor. Jant ölçüsü arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Sıfır lastik fiyatları ise adet başına 3 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar ulaşabiliyor" dedi.

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        "Kış lastiği sadece kar yağdığında kullanılmaz"

        Kış lastiğinin yalnızca kar yağışında tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Boz, "İnsanlar genellikle kış lastiğini kar lastiği olarak görüyor ancak kış lastiği hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kullanılması gereken bir lastik. Çünkü sabah ve gece saatlerinde gizli buzlanmalar meydana geliyor. Bu da zincirleme kazalara kadar yol açabiliyor. Bizim bu hususta tavsiyemiz, havalar daha fazla soğumadan, kar yağışını beklemeden kış lastiğine geçmeleri" diye konuştu.

        İkinci el lastik alacaklara uyarı

        İkinci el kış lastiklerinin de kullanılabileceğini ancak seçim sırasında dikkatli olunması gerektiğini aktaran Boz, "İnsanlar ikinci el lastik de kullanabiliyor. Lastik temiz olduğu sürece kullanılabilir ancak burada üretim tarihi, diş durumu ve markası gibi dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bir kış lastiğinin ömrü 45 sezon arasındadır. Bu süre aşıldığında lastik hamur özelliğini kaybedebiliyor. Dişleri olsa bile performans veremiyor, fren tutuşu azalıyor ve kayma yapabiliyor. 2025 yılında kış lastiği takmama cezası 5 bin 856 liraydı. Bu yıl ise 6 bin lira. Ancak bizim burada önem vermemiz gereken konu cezadan ziyade can güvenliğimiz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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