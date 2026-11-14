Sakarya'da lise öğrencileri Selçuklu motifini baskı tekniğiyle yeniden canlandırdı

Adapazarı Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Konya'daki İnce Minareli Medrese'nin taç kapısında yer alan ve Anadolu Selçuklu sanatının izlerini taşıyan bir motifi baskı tekniğiyle yeniden canlandırdı.

Ufuk Avrupa Programı BBGNight-TR Projesi kapsamında Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kimya teknolojisi öğretmeni Gök Nil Şahin'in koordinatörlüğünde çalışma yürüttü.

Projeyle, İnce Minareli Medrese'den alınan ve sanat tarihinde "enginar motifi" olarak adlandırılan motif, dijital olarak yeniden desenlenip ahşap baskı kalıbına dönüştürülerek fındık atığından üretilen doğal pigmentle basıldı. Böylece yaklaşık 750 yıllık Selçuklu bezeme sanatının kültürel mirasının, STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) yaklaşımı çerçevesinde yaratıcılık ve sürdürülebilirlik temelinde yeniden yorumlanması hedeflendi.

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Öğrenciler, motif baskısı için kullandıkları kağıt ve boyayı da fındık kabuğundan üreterek çevreye katkı sağladı.

Öğretmen Gök Nil Şahin, AA muhabirine, projedeki temel amaçlarının, Anadolu Selçuklu dönemine ait kültürel mirası günümüze taşımak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

Projeyi kapsamlı şekilde hazırladıklarını belirten Şahin, geçmişten günümüze bir motifi aktarırken aynı zamanda daha çevreci yaklaşım sunduklarını kaydetti.

Şahin, bu kapsamda fındık kabuğunun yalnızca atık olarak görülmemesi, yeniden değerlendirilerek sürdürülebilir ürüne dönüştürülmesi üzerine çalıştıklarını anlatarak, "Fındık kabuğunun liflerinden doğal pigment elde ederek kendi boyamızı ürettik. Yine aynı lifleri kraft kağıtla birleştirerek doğal kağıdımızı hazırladık. Hazırladığımız bu doğal kağıtların üzerine yaklaşık 750 yıl öncesine dayanan Selçuklu figürünü geleneksel ahşap baskı yöntemiyle aktardık. Böylece öğrencilerimize bilim, sanat, sistemli çalışma, yaratıcılık ve sürdürülebilirlik alanlarında örnek olmayı ve bu konularda farkındalık kazandırmayı amaçladık." diye konuştu.

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11. sınıf öğrencisi Mustafa Zait Gündoğdu da 750 yıl önceki Selçuklu döneminden aldıkları figürlerle desen oluşturduklarını, bunları bilim ve sanata dönüştürdüklerini belirterek, "Böylelikle fındık kabuğunu yalnızca yakıt olarak değil, geri dönüştürülebilir malzeme olarak da kullanabiliyoruz. Ürettiğimiz kağıtlara 750 yıl öncesinden günümüze ulaşan mesajları yazarak onları toprağa gömdük. Böylece 750 yıl önceki yaşamla günümüz yaşamı arasında bağ kurduk." ifadelerini kullandı.

11. sınıf öğrencisi Salih Çam ise sanat ve bilimde sürdürülebilirliğe önem verdiklerini dile getirerek, bu yönde çalışma yürüttüklerini ifade etti.