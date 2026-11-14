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        Sakarya'da seyir halindeki traktör ile römorkun bağlantı noktasından düşen kişi öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki seyir halindeki traktör ile römork arasındaki bağlantıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 00:39 Güncelleme:
        Sakarya'da seyir halindeki traktör ile römorkun bağlantı noktasından düşen kişi öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki seyir halindeki traktör ile römork arasındaki bağlantıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Durmuşlar Mahallesi'nde S.T. (66) yönetimindeki 54 AGL 992 plakalı traktör ile römorkun bağlantı noktasında yolculuk yapan R.T. (56) dengesini kaybederek düştü.

        Kazada R.T. yaralandı, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        R.T.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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