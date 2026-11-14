Sakarya'da seyir halindeki traktör ile römorkun bağlantı noktasından düşen kişi öldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki seyir halindeki traktör ile römork arasındaki bağlantıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki seyir halindeki traktör ile römork arasındaki bağlantıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Durmuşlar Mahallesi'nde S.T. (66) yönetimindeki 54 AGL 992 plakalı traktör ile römorkun bağlantı noktasında yolculuk yapan R.T. (56) dengesini kaybederek düştü.
Kazada R.T. yaralandı, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
R.T.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
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