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        Yemin eden 5 zabıta göreve başladı

        Sakarya'nın Karasu Belediyesi'nde aday memurluk süreçlerini tamamlayan 5 zabıta personeli için yemin töreni düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Yemin eden 5 zabıta göreve başladı

        Sakarya'nın Karasu Belediyesi'nde aday memurluk süreçlerini tamamlayan 5 zabıta personeli için yemin töreni düzenlendi.

        Karasu ilçesinde aday memurluk sürelerini tamamlayan 5 zabıta personeli için yemin töreni düzenlendi. Törene Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş katıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ayşe Gül Düzce’nin sunumuyla gerçekleştirilen programda, 5 zabıta personeli Zabıta Müdürü İlyas Kahveci eşliğinde yemin ederek memuriyet görevlerine başladı. Törende personele hitap eden Belediye Başkanı İshak Sarı, kamu görevinde dürüstlük, fedakarlık ve kamu hakkını koruma sorumluluğunun önemine dikkat çekti. Helal ve haram hassasiyetinin gözetilmesi ve vatandaşların hak ile hukukuna sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Sarı, görevlerin geçici ancak geride bırakılan hizmetlerin ve güzel örneklerin kalıcı olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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