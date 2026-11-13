Yemin eden 5 zabıta göreve başladı

Sakarya'nın Karasu Belediyesi'nde aday memurluk süreçlerini tamamlayan 5 zabıta personeli için yemin töreni düzenlendi.

Karasu ilçesinde aday memurluk sürelerini tamamlayan 5 zabıta personeli için yemin töreni düzenlendi. Törene Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş katıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ayşe Gül Düzce’nin sunumuyla gerçekleştirilen programda, 5 zabıta personeli Zabıta Müdürü İlyas Kahveci eşliğinde yemin ederek memuriyet görevlerine başladı. Törende personele hitap eden Belediye Başkanı İshak Sarı, kamu görevinde dürüstlük, fedakarlık ve kamu hakkını koruma sorumluluğunun önemine dikkat çekti. Helal ve haram hassasiyetinin gözetilmesi ve vatandaşların hak ile hukukuna sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Sarı, görevlerin geçici ancak geride bırakılan hizmetlerin ve güzel örneklerin kalıcı olduğunu ifade etti.