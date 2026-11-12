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        Sakarya'da jandarma ekipleri 14 bin 130 kişiye eğitim verdi

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 bin 130 kişiye yönelik "toplum destekli bilgilendirme faaliyeti" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Sakarya'da jandarma ekipleri 14 bin 130 kişiye eğitim verdi

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 bin 130 kişiye yönelik "toplum destekli bilgilendirme faaliyeti" gerçekleştirdi.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesindeki Prof. Dr. Tansu Çiller Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 220 öğrenciye, "radikalleşme, radikalleşme aslında ne demek, süreç nasıl, kimin başına gelir, oyunlar ve sosyal medya nasıl bir rol oynuyor, nasıl fark ederiz, nasıl korunuruz, bir arkadaşımız risk altındaysa ne yaparız" konuları kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi veridi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 350 orman muhafaza memurları ve ailelerine, belediye çalışanlarına ve vatandaşlara, yasadışı ekimle mücadele, madde bağımlılığıyla mücadelede "İlk Kale Aile" konulu eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

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        Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de Erenler'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 120 kadın personele ve ilçede kurulan halk pazarında 1500 kadına, KADES uygulaması, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkındaki tedbir kararları, elektronik kelepçe uygulaması konularında bilgilendirme yaptı.

        Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kullanıcılarının trafik güvenliği konusundaki farkındalıklarının artırılması amacıyla 11 bin 140 kişiye trafik ışıkları, yaya ve okul geçitleri, servis aracı kuralları, güvenli traktör ve motosiklet kullanımı hakkında trafik eğitim verdi, öğrencilere hikaye kitabı, şapka ve boyama kitabı ile kalem dağıttı.

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        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, Arifiye ve Hendek ilçelerinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 800 öğrenci ile öğretmen ve velilere yönelik siber farkındalık, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, parola güvenliği, dijital dünyada karşılaşılabilecek riskler konularında eğitim düzenledi.

        Broşür dağıtımı da yapılan eğitimlerde toplam 14 bin 130 kişi bilinçlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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