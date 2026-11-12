Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıtası, şehir içi ulaşımda düzeni korumak ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, trafik akışını aksatan ve yayaların güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallere müdahale edildi.

Denetimlerde özellikle kaldırımlara park ederek yaya geçişini engelleyen, hatalı parklanma yapan ve metrobüs yolunu amacı dışında kullanan araçlar kontrol edildi.

- Genç futbolcu Taş, Türkiye 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde yetişen genç futbolcu Ömer Deniz Taş, Türkiye 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Almanya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna çağrıldı.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sakaryaspor Futbol Akademisi, Türk futboluna genç yetenekler kazandırmaya devam ediyor.

Ali Aras Mete'nin ardından gelen bu davet, Sakaryaspor Futbol Akademisi'ne bir kez daha milli gurur yaşattı.