Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Okul bahçesinde sirenler çaldı, 850 öğrenci saniyeler içinde tahliye edildi İlkokul öğrencilerine muhtemel afet durumları için tatbikat gerçekleştirildi

        Okul bahçesinde sirenler çaldı, 850 öğrenci saniyeler içinde tahliye edildi İlkokul öğrencilerine muhtemel afet durumları için tatbikat gerçekleştirildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Noksel İlkokulu'nda, muhtemel afet ve acil durumlara yönelik deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. 850 öğrenci, sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta güvenli şekilde tahliye edilirken öğrencilerin heyecanlı anları ise kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Okul bahçesinde sirenler çaldı, 850 öğrenci saniyeler içinde tahliye edildi İlkokul öğrencilerine muhtemel afet durumları için tatbikat gerçekleştirildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Noksel İlkokulu'nda, muhtemel afet ve acil durumlara yönelik deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. 850 öğrenci, sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta güvenli şekilde tahliye edilirken öğrencilerin heyecanlı anları ise kameraya yansıdı.

        Eğitim ve bilinçlendirme amacıyla düzenlenen tatbikata; Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSG), UMKE, itfaiye, AFAD, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ve Türk Kızılay Hendek Şubesi ekipleri katıldı. 850 öğrenci, 40 öğretmen ve 8 personelin yer aldığı çalışmada, afet anında yapılması gereken doğru davranışlar uygulamalı olarak gösterildi. Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta öğrenciler önce sıralarının altında güvenli oturuş pozisyona geçtikten sonra öğretmenlerin kontrolünde okul binasından güvenli şekilde çıkış yaptı. Bazı öğrenciler tatbikat kapsamında yaralı olarak sınıflandırılıp ekiplerce omuz ve sedyelerle dışarıya taşındı. Ekipler tarafından öğrencilere tahliye ve ilk yardım konularında uygulamalı eğitim verilirken, öğrencilerin tatbikat sırasındaki heyecanı kameraya yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber

        Benzer Haberler

        Kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 firari yakalandı
        Kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 firari yakalandı
        Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsalda Marmara bölge şampiyonu oldu
        Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsalda Marmara bölge şampiyonu oldu
        Sakarya merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 3 tutuklama Eylem hazırlığın...
        Sakarya merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 3 tutuklama Eylem hazırlığın...
        Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrenciler 500 adet fidan dikti
        Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrenciler 500 adet fidan dikti
        Sakarya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Sakarya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Sakarya merkezli "yeni nesil suç örgütleri" operasyonunda 3 zanlı tutukland...
        Sakarya merkezli "yeni nesil suç örgütleri" operasyonunda 3 zanlı tutukland...