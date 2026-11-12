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        Kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 firari yakalandı

        Sakarya'da polis ekiplerince Adapazarı, Serdivan ve Kocaali ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 firari yakalandı

        Sakarya'da polis ekiplerince Adapazarı, Serdivan ve Kocaali ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları çerçevesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adapazarı ve Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Adapazarı, Serdivan ve Kocaali ilçelerinde yapılan çalışmalarda S.A. (69), N.Z. (22) ve S.D. (28) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan GBT sorgularında S.A.'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 8 yıl 9 ay, N.Z.'nin aynı suçtan 6 yıl 6 ay 22 gün, S.D.'nin ise 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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