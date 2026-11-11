Sakarya merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 3 tutuklama Eylem hazırlığındaki şüpheliler yakalandı

Sakarya merkezli 3 ilde "yeni nesil suç örgütleri"ne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında 57 Kasım tarihleri arasında Sakarya merkezli İstanbul ve Bursa'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda örgüt mensupları Z.K. (60), İ.B. (27) ve E.Ö. (19) yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin farklı illerde 7 ayrı eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Şüphelilerin polis süsü vererek 2 ayrı kuyumcuyu silahla gasp etme, 4 iş yerine yönelik silahlı eylem ve 1 şahsa yönelik silahlı saldırı planlaması yaptıkları, ancak eylemleri gerçekleştiremeden yakalandıkları belirlendi. Ayrıca, yakalanan 3 şüphelinin değişik illerde 7 ayrı iş yerine yönelik kurşunlama ve kundaklama şeklinde gerçekleşen olaylarla da bağlantılı oldukları tespit edildi. Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.