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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek ilçesindeki Yeşilköy Mahallesi'nde 1300 metrelik yolu sıcak asfaltla yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek ilçesindeki Yeşilköy Mahallesi'nde 1300 metrelik yolu sıcak asfaltla yeniledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince, mahallenin merkezindeki yol yenileme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Yeşilköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 1300 metrelik güzergahın sıcak asfaltla yenilendiği belirtilen açıklamada, asfalt çalışmalarının ardından yol çizgilerinin de tamamlanmasıyla güzergahın daha güvenilir ve konforlu ulaşım imkanına kavuştuğu kaydedildi.

        Ekiplerce geçmiş günlerde ilçedeki Yeşilvadi ve Akçayır mahallelerini birbirine bağlayan 3 bin 800 metrelik güzergahın sıcak asfalta yenilendiği aktarılan açıklamada, Başpınar Mahallesi'ndeki Cumhur Yüzlü, Cem Çerkezoğlu, Şehit Mehmet Selim Kiraz caddeleri ve 1146. Sokak'ta toplam 850 metrelik güzergahın 1500 ton sıcak asfaltla buluşturulduğu ifade edildi.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilköy Muhtarı Murat Nalbant, yolun güvenli ve konforlu hale geldiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

        - "Sıra Gecesi" sahnelenecek

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı kültür sanat etkinlikleri, müzik programıyla sürecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, söyleşilerden film gösterimlerine, konferanslardan panellere ve tiyatro oyunlarına kadar birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Adapazarı Kültür Merkezi'nde sıra gecesi programının sanatseverlerle buluşacağı aktarıldı.

        Açıklamada, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın yarın saat 20.00'de sahne alacağı programda, birçok eserin seslendirileceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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