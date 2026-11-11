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        Sakarya Valiliğinden fırtına uyarısı

        Sakarya Valiliği, sosyal medya üzerinden Sakarya'da etkisini gösterecek olan kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Sakarya Valiliğinden fırtına uyarısı

        Sakarya Valiliği, sosyal medya üzerinden Sakarya'da etkisini gösterecek olan kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, 12 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar esmesi beklendiği ifade edildi. 13 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise rüzgarın hızını artırarak 60 ila 90 kilometre/saat hızında fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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        Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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