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        TEM'de vatandaşın dikkati faciayı önledi

        TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişinde seyir halindeki odun yüklü kamyonun alt kısmında çıkan yangın, yoldan geçen iki duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:19 Güncelleme:
        TEM'de vatandaşın dikkati faciayı önledi

        TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişinde seyir halindeki odun yüklü kamyonun alt kısmında çıkan yangın, yoldan geçen iki duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan İstanbul'a gitmekte olan Ahmet Çalışkan ve Mahmut Alan, İstanbul istikametinde ilerleyen 54 AOZ 135 plakalı odun yüklü kamyonun alt kısmından alevlerin yükseldiğini fark etti. Durumu fark eden Alan ve Çalışkan, araçlarından kamyon sürücüsüne, "Araba yanıyor" diye bağırarak uyarıda bulundu.

        Kamyonun önüne geçerek aracın durmasını sağlayan vatandaşlar, araçlarında bulunan suyla alevlere müdahale etti. Vatandaşların zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, alevlerin kamyonu sarması ve muhtemel bir facianın yaşanması önlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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