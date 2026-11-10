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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Cübbeyi çıkardı, çizmeleri giydi Avukatlığı bıraktı, üretime katılmak için besici oldu

        Cübbeyi çıkardı, çizmeleri giydi Avukatlığı bıraktı, üretime katılmak için besici oldu

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan genç avukat, üretimin içerisinde olmak istediğini fark ettikten sonra cübbesini çıkartarak aile mesleği olan hayvancılığa yöneldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Cübbeyi çıkardı, çizmeleri giydi Avukatlığı bıraktı, üretime katılmak için besici oldu

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan genç avukat, üretimin içerisinde olmak istediğini fark ettikten sonra cübbesini çıkartarak aile mesleği olan hayvancılığa yöneldi.

        Sakarya'da yaşayan 2022 yılında Sakarya Üniversitesinden mezun olduktan sonra serbest avukatlığa başlayan Burak Avcı, mesleki sıkıntılardan dolayı ve üretimin içerisinde olmak istediğini fark ettikten sonra mesleğini bırakma kararı aldı. Adapazarı ilçesi Taşlık Mahallesi'nde babası ve kardeşiyle birlikte aile işletmesi olan besi çiftliğinde çalışmaya başlayıp çiftliğin kapasitesini artıran Avcı, memleketi Erzurum'dan getirdikleri hayvanları kurbanlık olarak yetiştiriyor. Aile işletmesinde kurbanlık yetiştiriciliğinin yanı sıra süt üretimi de yapılıyor.

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        "Avukatlığı bırakarak hayvancılığa dönmeyi tercih ettim"

        Avukatlığı bırakarak hayvanlık sektörüne atılan Burak Avcı, "2022 yılında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum ve 2023 yılında da stajımı tamamlayarak ruhsatımı aldım. Daha sonrasında kamu sınavlarına girdim ve yazılı sınavları geçememe rağmen mülakatlarda elendim. Bir süre serbest avukatlık yaptım ve çeşitli mesleki sıkıtılar sebebiyle avukatlığı bırakarak hayvancılığa dönmeyi tercih ettim. Benim mesleği bırakma sebeplerinden biride üretimin içinde olmak. Aslen Erzurumluyum ve ailemde hayvanlıkla uğraşıyor. Bende avukatlığı bıraktıktan sonra bu işi sürdürmeye karar verdim" dedi.

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