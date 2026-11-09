Nutraxin, 7'nci Fonksiyonel Tıp Kongresi'nde yer aldı

– FONKSİYONEL tıp alanının en kapsamlı buluşmalarından biri olan 7’nci Fonksiyonel Tıp Kongresi’nde yer alan Nutraxin, etkinlik boyunca farklı kategorideki ürünlerini katılımcılarla buluşturdu.

Kongre, Fonksiyonel Tıp Platformu tarafından 23-25 Ekim tarihlerinde Sapanca’da yaklaşık 800 sağlık profesyonelinin katılımıyla yedincisi gerçekleştirildi. Etkinlik hem detaylı bir eğitim programı içeren hem de bir yönüyle fonksiyonel tıp alanında faaliyet gösteren gıda takviyesi, laboratuvar ve medikal firmalar açısından önem taşıdı.

Vitamin ve besin takviyesi markası Nutraxin de kongrede stant açtı. Hekimlerin, diyetisyenlerin ve eczacıların ziyaret ettiği stantta marka, ürünlerini tanıttı. Ziyaretçiler, uzman ekiplerden ürünlerin içeriğine, kullanım amacına ilişkin bilgi aldı.

REKLAM

Nutraxin ekibi ise bilimsel verilere dayanan formülasyon anlayışını ve ürünlerin arkasındaki Ar-Ge yaklaşımını katılımcılara anlattı.

Şirketten kongreye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Alanında lider markalardan biri olan Nutraxin, bilimsel temellere dayanan ürün geliştirme anlayışı, yüksek kalite standartları ve güvenilirlik odaklı yaklaşımıyla sektördeki güçlü konumunu pekiştirmeye devam ediyor. Sağlık profesyonelleriyle kurduğu doğrudan iletişim, markanın bilime, şeffaflığa ve sürdürülebilir güven ilişkilerine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Kalite ve güvenilirliği merkeze alan yaklaşımıyla sağlık profesyonelleriyle uzun vadeli ve güçlü iş birlikleri geliştirme konusundaki kararlılığını kongrede de vurguladı. Kişiselleştirilmiş ve veri temelli sağlık anlayışının öne çıktığı bu dönemde sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler geliştirmeyi sürdürecek. Marka, kongrede kurduğu güçlü iletişimi önümüzdeki dönemde de iş birlikleriyle büyütmeyi hedefliyor.”