Sakaryalı yüksek lisans öğrencisi, dev isimlerin yer aldığı tıp kurultayında
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Duygu Selen Yılmazcan, İstanbul'da düzenlenen 12'nci Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na davet edilen genç araştırmacılar arasında yer aldı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Duygu Selen Yılmazcan, İstanbul’da düzenlenen 12’nci Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na davet edilen genç araştırmacılar arasında yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından gerçekleştirilen kurultay; Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını, akademisyenleri, araştırmacıları ve sağlık profesyonellerini buluşturdu. 'Türk Tıp Dünyasında Üreten Sağlık: Küresel Sağlık Tehditleri Karşısında Dirençli Sağlık Sistemleri' temasıyla yapılan programda; sağlık ve yaşam bilimleri alanındaki güncel bilimsel gelişmeler, araştırma ve inovasyon çalışmaları, ulusal ve uluslararası araştırma projeleri, sağlık teknolojileri ile klinik araştırmalar ele alındı. Kurultay kapsamında ‘2026 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’ de düzenlendi. Törende ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ve Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.
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