Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya Valisi Doğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Sakarya Valisi Doğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Sakarya Valisi Doğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin bağımsızlık iradesini milli mücadele ile kutlu zafere tahvil eden, milletin büyük ve şanlı zaferini Cumhuriyet ile taçlandıran büyük lider olduğunu belirtti.

        Atatürk'ü anlamanın, Cumhuriyet'in temelindeki fikirleri kavramak ve bu mirası çağın getirdikleriyle birleştirerek gelecek nesillerle buluşturmak olduğunu aktaran Doğan, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk'ün akla, bilime, milli egemenliğe ve çağdaşlaşmaya dayanan düşünceleri, yarınlarımızı aydınlatan güçlü rehber olmaya devam etmektedir. Vefatının üzerinden geçen 88 yıl, fikirlerinin, geleceğimizi inşa etmedeki önemini daha da belirginleştirmiştir. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer Türkiye, bu müstesna rehberin aydınlattığı yolda kararlılıkla yürüyen milletimizin omuzlarında, aydınlık geleceğin müreffeh zamanlarına taşınmaktadır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Doğan, Cumhuriyet'in banisi Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin kahramanlarını, şehitleri ve ebedi aleme uğurlanan gazileri rahmet, minnet ve hürmetle yad ederek, hayattaki gazilere sağlık ve esenlik diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        8 kişiyi öldüren saldırganın gasbettiği aracın sahibi yaşadıklarını anlattı
        8 kişiyi öldüren saldırganın gasbettiği aracın sahibi yaşadıklarını anlattı
        Sakarya'da "7. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali" düzenlendi
        Sakarya'da "7. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali" düzenlendi
        Geleneksel Türk müziği yapay zekayla buluştu Yapay zeka artık makam ve usul...
        Geleneksel Türk müziği yapay zekayla buluştu Yapay zeka artık makam ve usul...
        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kış manzaraları
        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kış manzaraları
        Sakarya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Sakarya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        5 yaşındaki Deniz 1,5 yıllık tedaviyle lösemiyi yendi
        5 yaşındaki Deniz 1,5 yıllık tedaviyle lösemiyi yendi