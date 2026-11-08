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        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kış manzaraları

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından bazı mahallelerde de etkisini gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kış manzaraları

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından bazı mahallelerde de etkisini gösterdi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün ilçenin bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi ile Çiğdem Yaylası'nda aralıklarla kar yağışı görüldü. Yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturan yağış, gece saatlerinde etkisini genişleterek Dikmen, Aksu, Göksu, Yeni Yayla ve Kurtuluş mahallelerini de beyaza bürüdü.

        Sabah saatlerinde karla kaplanan mahallelerde güzel manzaralar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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