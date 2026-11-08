Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kış manzaraları
Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından bazı mahallelerde de etkisini gösterdi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından bazı mahallelerde de etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün ilçenin bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi ile Çiğdem Yaylası'nda aralıklarla kar yağışı görüldü. Yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturan yağış, gece saatlerinde etkisini genişleterek Dikmen, Aksu, Göksu, Yeni Yayla ve Kurtuluş mahallelerini de beyaza bürüdü.
Sabah saatlerinde karla kaplanan mahallelerde güzel manzaralar oluştu.
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