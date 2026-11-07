Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

        Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaz örtüyle kapladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaz örtüyle kapladı.

        Sakarya genelinde etkili olan soğuk hava ve yağış yüksek kesimlerde yerine kara bıraktı. Hendek ilçesinin 1725 rakımlı Dikmen Mahallesi’nde ve Çiğdem Yaylasında aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından bölge beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte yayladaki manzara hayran bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Radyoterapide milimetrik takip: Sağlıklı organlara minimum radyasyon hedefi
        Radyoterapide milimetrik takip: Sağlıklı organlara minimum radyasyon hedefi
        SUBÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Tatlı atandı
        SUBÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Tatlı atandı
        Akyazı'da toprak kayması nedeniyle kapanan mahalle yolunda çalışmalar başla...
        Akyazı'da toprak kayması nedeniyle kapanan mahalle yolunda çalışmalar başla...
        Sakarya Valiliği, zirai dona karşı uyardı
        Sakarya Valiliği, zirai dona karşı uyardı
        Sakarya'da Türk bayrağına ve devlete hakaret eden şüpheli yakalandı
        Sakarya'da Türk bayrağına ve devlete hakaret eden şüpheli yakalandı
        Sakarya AFAD ekipleri zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor
        Sakarya AFAD ekipleri zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor