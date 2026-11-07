Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Sakarya genelinde etkili olan soğuk hava ve yağış yüksek kesimlerde yerine kara bıraktı. Hendek ilçesinin 1725 rakımlı Dikmen Mahallesi’nde ve Çiğdem Yaylasında aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından bölge beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte yayladaki manzara hayran bıraktı.

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