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        Sakarya'da Türk bayrağına ve devlete hakaret eden şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Türk bayrağına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik sosyal medya üzerinden hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunduğu tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Sakarya'da Türk bayrağına ve devlete hakaret eden şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Türk bayrağına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik sosyal medya üzerinden hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunduğu tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        Serdivan ilçesindeki Gölpark alanında yer alan Türk bayrağına yönelik sosyal medya mecralarında hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullanıldığı, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik aşağılayıcı söylemlerde bulunulduğu tespit edildi. Paylaşımlar üzerine güvenlik birimleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen şahsın kimliği kısa sürede tespit edildi. Ekiplerce 5 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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        Şüpheli şahıs hakkında başlatılan adli işlemler devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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