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        Sakarya'da Türk bayrağına hakaret eden şüpheli yakalandı

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, sanal medyada Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Sakarya'da Türk bayrağına hakaret eden şüpheli yakalandı

        SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde, sanal medyada Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark alanındaki Türk bayrağına yönelik sosyal medya mecralarında hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandığı, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik aşağılayıcı söylemlerde bulunduğu tespit edilen şahısla ilgili güvenlik birimlerimizce çalışma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen şahıs, 5 Kasım 2026 Perşembe günü akşam saatlerinde kimliği tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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