Sakarya Tarım Fuarı yoğun katılımla açıldı

Sakarya’da tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcilerini buluşturan 8. Sakarya Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Hendek Ticaret Merkezi ve Çok Amaçlı Fuar Alanı’nda düzenlenen organizasyon; üreticileri, firma temsilcilerini ve tarım teknolojilerini bir araya getirdi. Sektöründe öncü 165 marka ve firmaya ev sahipliği yapan fuarda, tarım makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, yem teknolojilerinden üretimde verimliliği artıran yeni sistemlere kadar birçok ürün sergileniyor. Fuarın ilk gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanırken, açılış gününe Genç Çiftçi Bilgi Yarışması damga vurdu.

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"Çiftçimizi teknoloji ile desteklemeliyiz"

Fuarın açılışında konuşan Sakarya Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, kentin sanayinin yanı sıra güçlü bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Subaşı, bilinçli üretim yapan çiftçilerin modern ekipmanlarla desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Önünü açacağız, yolunu kolaylaştıracağız, ona her türlü desteği hep beraber vereceğiz. Bunda hiç tereddüt yok. Üreticiyi desteklemek kamu kurumları ve yerel yönetimlerin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"Gençlere tarımı sevdirmek boynumuzun borcu"

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ise tarım ve hayvancılıkta genç nüfusun üretimden uzaklaşmasının kritik bir sorun olduğuna dikkati çekti. Bu mesleklerin gelecek nesillere sevdirilmesi gerektiğini belirten Püsküllü, "Biz önce kendimiz evlatlarımıza bu meslekleri, bu hayvancılığı, tarımı sevdirmemiz gerekiyor. İşte bu fuar bunun yollarından biri. Çünkü burada yeni teknolojiyi gençlerimiz yerinde görüyor. Teknolojinin üretimde daha fazla kullanılmasının ve yeni kuşakların tarıma kazandırılması bu açıdan çok önemli" diye konuştu.

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Bayraktar: "üreticinin heyecanını muhafaza etmeliyiz"

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, artan maliyetler ve iklim risklerine rağmen üreticinin kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti. Bayraktar, "Üreticimizin heyecanını muhafaza etmek zorundayız. Üreticimizi ürettirmek zorundayız. Yapısal sorunlarımızı çözmek zorundayız" dedi.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Çıplak ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de fuarda yaptıkları konuşmalarda tarımda teknolojik dönüşümün, altyapı hizmetlerinin ve genç girişimciliğin önemine işaret etti.

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Genç çiftçiler yarışmada bilgi yarıştırdı

Fuar kapsamında Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen bilgi yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Genç Çiftçi Bilgi Yarışması’nın Bitkisel Üretim kategorisinde Kocaali’den Ömer Temizkan birinci, Serdivan’dan Rıfat Can ikinci, Adapazarı’ndan Burhan Bulut üçüncü sırayı aldı. Hayvansal Üretim kategorisinde ise Taraklı’dan İbrahim Şanlı birinciliği, Hendek’ten Batuhan Orbay Dizman ikinciliği, Kocaali’den Recai Çelik ise üçüncülüğü elde etti.