Akyazı'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

Alternatif güzergahların kullanılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede yağışların devam etmesi ve zeminin oldukça yumuşak olması sebebiyle ekiplerimizin güvenliği açısından müdahale çalışmaları uygun şartlar oluşana kadar bekletilmektedir. Yağışların sona ermesi ve zeminin kurumasıyla çalışmalar yapılarak yol yeniden ulaşıma açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamada, Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yolun, toprak kayması nedeniyle araç geçişlerine kapatıldığı belirtildi.

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