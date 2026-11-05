Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Akyazı'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

        Akyazı'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 22:41 Güncelleme:
        Akyazı'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamada, Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yolun, toprak kayması nedeniyle araç geçişlerine kapatıldığı belirtildi.

        Alternatif güzergahların kullanılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede yağışların devam etmesi ve zeminin oldukça yumuşak olması sebebiyle ekiplerimizin güvenliği açısından müdahale çalışmaları uygun şartlar oluşana kadar bekletilmektedir. Yağışların sona ermesi ve zeminin kurumasıyla çalışmalar yapılarak yol yeniden ulaşıma açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da "8. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı" ba...
        Sakarya'da "8. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı" ba...
        İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı engellendi: 1 tutuklama
        İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı engellendi: 1 tutuklama
        Sakaryalı geleceğin kuaförleri Antalya'daki yarışmada kürsüyü kapattı
        Sakaryalı geleceğin kuaförleri Antalya'daki yarışmada kürsüyü kapattı
        Sakarya'da yakalanan uyuşturucu zanlısı tutuklandı
        Sakarya'da yakalanan uyuşturucu zanlısı tutuklandı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya COP31'de çevre dostu çalışmalarını paylaşacak
        Sakarya COP31'de çevre dostu çalışmalarını paylaşacak