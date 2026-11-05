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        İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı engellendi: 1 tutuklama

        Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'dan kente uyuşturucu getiren araç Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 248 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:43 Güncelleme:
        İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı engellendi: 1 tutuklama

        Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'dan kente uyuşturucu getiren araç Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 248 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında zehir tacirlerine darbe vurulmaya devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.C. (34) isimli şahsın İstanbul'dan kente araçla uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde düzenlenen operasyonla durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 248 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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