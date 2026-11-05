İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı engellendi: 1 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında zehir tacirlerine darbe vurulmaya devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.C. (34) isimli şahsın İstanbul'dan kente araçla uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde düzenlenen operasyonla durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 248 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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