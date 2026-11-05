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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından "131. SUBÜ Konuşmaları" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından "131. SUBÜ Konuşmaları" gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, moderatörlüğünü SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Halil Arslan'ın üstlendiği "Bilim, Akıl ve Geleceğin Dünyası" adlı söyleşinin konuşmacısının İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Şen olduğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şen, yapay zekadan edinilen hazır bilgilerin temel bilimlerin yerini tutamayacağını kaydetti.

        Matematik, fizik ve kimyanın lise çağında tam anlamıyla kavratılması gerektiğini aktaran Şen, "Bilimsel düşüncenin ve yazılımların temelinde mantık yatar. Yapay zeka bir ağacın önümüze sunduğu tatlı meyveler gibidir ancak o ağacın gövdesi, dalları ve kökleri vardır. Orijinal bir fikriniz veya projeniz varsa sakın yapay zekaya sormayın. Çünkü o platformlarda ciddi bilgi sömürüsü vardır. Özgün fikirleriniz başkalarına mal edilebilir. Genel bilgiler için faydalanın ancak özgün düşüncelerinizi orada paylaşmayın." ifadelerini kullandı.

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        - Serdivan'da altyapı çalışması devam ediyor

        Serdivan Belediyesi tarafından ilçede yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede ulaşım konforunu artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda zamanla yıpranan ve kullanım nedeniyle bozulan yollara asfalt yama yapıldı.

        Yol yüzeyindeki bozulmalar giderilerek sürücüler ve yayalar için daha güvenli ulaşım zemini oluşturuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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