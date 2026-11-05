Park halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü

Olay, Karasu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde bulunan panelvan araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karasu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

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