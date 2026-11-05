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        Park halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeyken alev alan panelvan araç, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Park halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeyken alev alan panelvan araç, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Olay, Karasu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde bulunan panelvan araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karasu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

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        Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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