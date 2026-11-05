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        O ilçede 2 bin 408 iş yerinden bin 801'i ruhsatsız çıktı

        Sayıştay'ın Kocaali Belediyesi'nin 2025 yılı hesaplarını inceleyerek yayımladığı denetim raporuna göre, ilçede faaliyet gösteren 2 bin 408 iş yerinden 1 bin 801'inin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı, 1 bin 478 işletmenin ise çevre temizlik vergisi mükellefiyetinin tesis edilmediği belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:50 Güncelleme:
        O ilçede 2 bin 408 iş yerinden bin 801'i ruhsatsız çıktı

        Sayıştay'ın Kocaali Belediyesi'nin 2025 yılı hesaplarını inceleyerek yayımladığı denetim raporuna göre, ilçede faaliyet gösteren 2 bin 408 iş yerinden 1 bin 801'inin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı, 1 bin 478 işletmenin ise çevre temizlik vergisi mükellefiyetinin tesis edilmediği belirlendi.

        Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan Kocaali Belediyesi 2025 Yılı Denetim Raporu'nda belediyenin mali tabloları, gelir ve giderleri ile iç kontrol sistemi mercek altına alındı. Toplam 11 ayrı tespitin yer aldığı raporda en göze çarpan eksiklikler iş yeri ruhsatları ve vergi mükellefiyetlerinde ortaya çıktı.

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        Ruhsatsız işletmeler ve vergi kayıpları

        Sayıştay denetçilerinin vergi dairesi kayıtları ile belediye verilerini karşılaştırması sonucu, ilçede aktif olarak çalışan 2 bin 408 iş yerinden yalnızca 607'sine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği tespit edildi. Kalan bin 801 işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve alınması gereken harçların tahsil edilmediği raporda yer aldı. Benzer şekilde 2 bin 408 iş yerinden sadece 930'unun Çevre Temizlik Vergisi mükellefi olduğu, bin 478 iş yeri için mükellefiyet açılmaması sebebiyle belediyenin gelir kaybına uğradığı kaydedildi.

        31 milyon liralık sermaye farkı

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        Raporda belediyenin yüzde 100 sermayesine sahip olduğu Kocaali Turizm Yatırım Planlama Limited Şirketi'nin muhasebe kayıtlarında da uyumsuzluk tespit edildi. Şirketin gerçek sermayesinin 35 milyon TL olmasına rağmen belediye mali tablolarında 3 milyon 898 bin 357 TL olarak gösterildiği ve aradaki 31 milyon 101 bin 642 TL'lik farkın tablolara yansıtılmadığı belirtildi.

        İç kontrol ve muhasebe kalemlerindeki hatalar

        Denetim raporunda ayrıca belediyede iç denetim biriminin, ön mali kontrol sisteminin ve stratejik planın bulunmadığı vurgulandı. Mali incelemelerde 106 bin 970 TL'lik duran varlığa amortisman ayrılmadığı, 701 bin 568 TL'lik yazılım harcamasının haklar hesabı yerine doğrudan gider yazıldığı ve vadeli mevduat faiz gelirlerindeki 817 bin 25 TL'lik vergi kesintisinin muhasebe kayıtlarında gösterilmediği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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