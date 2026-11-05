Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 4 polis hafif yaralandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 polis hafif yaralandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 polis hafif yaralandı.
D-650 kara yolu Bilecik istikameti Bağlarbaşı mevkisinde, Antalya'ya göreve giden Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne ait 5 polis aracı, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 4 polis memuru sağlık personelince ayakta tedavi edildi.
Kara yolunun Bilecik istikametinde ulaşımın aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.
Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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