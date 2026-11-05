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        Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 4 polis hafif yaralandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 polis hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 4 polis hafif yaralandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 polis hafif yaralandı.

        D-650 kara yolu Bilecik istikameti Bağlarbaşı mevkisinde, Antalya'ya göreve giden Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne ait 5 polis aracı, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan 4 polis memuru sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

        Kara yolunun Bilecik istikametinde ulaşımın aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.

        Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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