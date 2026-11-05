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        Şarkıcı Sinan Özen trafik kazası geçirdi

        ŞARKICI Sinan Özen, konser dönüşü Sakarya'da otoyol gişelerinde trafik kazası geçirdi. Sinan Özen ve kardeşi Hızır Özen, bir otomobilin içinde bulundukları cipe çarptığı kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Şarkıcı Sinan Özen trafik kazası geçirdi

        ŞARKICI Sinan Özen, konser dönüşü Sakarya’da otoyol gişelerinde trafik kazası geçirdi. Sinan Özen ve kardeşi Hızır Özen, bir otomobilin içinde bulundukları cipe çarptığı kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaza, gece saatlerinde Sakarya otoyol gişelerinde meydana geldi. Tokat’tan konserden dönen şarkıcı Sinan Özen ile aynı zamanda kardeşi ve menajeri olan Hızır Özen’in içinde bulunduğu cipe, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu.

        Hızır Özen, kazayı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Hızır Özen, paylaşımında, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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