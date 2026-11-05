Sakarya'da kahverengi kokarcayla mücadelede "yapay kışlak yuva" dönemi

Sakarya'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede ormanlık alanlara yerleştirilen yapay kışlak yuvalardan faydalanılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle "Kahverengi Kokarca Böceği ile Kışlak Yönetimi ve Popülasyon Azaltma Projesi" başlatıldığı belirtildi.

Proje kapsamında pilot ilçe seçilen Erenler'deki ormanlık alanlara 100 yapay kışlak yuva yerleştirildiği, kışı geçirmek için kendilerine yuva arayan kokarcaların bu tuzakta toplanması, ardından imha edilmesinin planlandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, tarım ürünlerinde ciddi zararlara yol açabilen kahverengi kokarcayla mücadelede yeni bir yöntemin devreye alındığı belirtilerek, "Proje kapsamında, zararlının kışlama alışkanlığından yararlanılarak 100 yapay kışlak yuvasıyla toplanması ve imhası hedeflenmektedir. Aynı zamanda kimyasal mücadeleye alternatif uygulama olacak yöntemin sonuçları ve sahadaki etkinliği yakından takip edilecektir." ifadesi kullanıldı.