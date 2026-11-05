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        Kokarca istilasına karşı yapay kışlak projesi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretime ve günlük hayata zarar veren kahverengi kokarca böceğine karşı Türkiye'de bir ilke imza attı. Kahverengi Kokarca Böceği ile Kışlak Yönetimi ve Popülasyon Azaltma Projesi kapsamında zararlıyla mücadele amacıyla yapay kışlak yöntemi devreye alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Kokarca istilasına karşı yapay kışlak projesi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretime ve günlük hayata zarar veren kahverengi kokarca böceğine karşı Türkiye'de bir ilke imza attı. Kahverengi Kokarca Böceği ile Kışlak Yönetimi ve Popülasyon Azaltma Projesi kapsamında zararlıyla mücadele amacıyla yapay kışlak yöntemi devreye alındı.

        Sakarya'da özellikle fındık sezonlarında etkisini göstererek, evleri ve bahçeleri istila edip hayatı zorlaştıran kokarca böceklerine çözüm amacıyla geliştirilen proje için pilot bölge olarak seçilen Erenler ilçesindeki ormanlık alanlara 100 adet yapay kışlak yuvası yerleştirildi. Kışı geçirmek için sıcak ve korunaklı alan arayan kahverengi kokarcaların bu tuzak kışlaklarda toplanması ve ardından toplu halde imha edilmesi hedefleniyor. Türkiye’de ilk defa uygulanan proje sayesinde, özellikle kimyasal mücadelenin mümkün olmadığı veya kısıtlı kaldığı alanlarda zararlının ilkbahar dönemindeki çoğalma potansiyeli sınırlandırılacak. Erenler'deki pilot uygulamadan başarı sağlanması halinde projenin ülke genelinde birçok bölgede yaygınlaştırılması planlanıyor

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        "Zararlının kışlama alışkanlığından yararlanıyoruz"

        Yürütülen projeye ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Tarım ürünlerinde ciddi zararlara yol açabilen kahverengi kokarca böceğiyle mücadelede yeni bir yöntemi devreye alıyoruz. Kahverengi Kokarca Böceği ile Kışlak Yönetimi ve Popülasyon Azaltma Projesi kapsamında, zararlının kışlama alışkanlığından yararlanılarak 100 adet yapay kışlak yuvasıyla toplanması ve imhası hedeflenmektedir. Aynı zamanda kimyasal mücadeleye alternatif olacak yöntemin sonuçları ve sahadaki etkinliği yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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