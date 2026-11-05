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        Sakaryaspor altyapısından genç yeteneğe milli davet

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde faaliyet gösteren Sakaryaspor Futbol Akademisi'nde yetişen 2011 doğumlu genç futbolcu Ali Aras Mete, U16 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Sakaryaspor altyapısından genç yeteneğe milli davet

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde faaliyet gösteren Sakaryaspor Futbol Akademisi'nde yetişen 2011 doğumlu genç futbolcu Ali Aras Mete, U16 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

        Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor Futbol Akademisi, bir genç yeteneğini daha ayyıldızlı formayla buluşturdu. 2016 yılında Hendekspor altyapısında futbola başlayan Ali Aras Mete, Hendek'teki spor sürecinin ardından 2024 yılında Sakaryaspor’a transfer oldu. Sakaryaspor U16 takımında forma giyen Ali Aras Mete, sergilediği başarılı performansla milli takım gözetmenlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Genç yetenek, U16 Milli Takımı'nın 1417 Kasım tarihleri arasında Antalya'da Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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