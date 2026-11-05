Sakarya COP31'de çevre dostu çalışmalarını paylaşacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılarak, çevre dostu uygulamaları ile projelerini tanıtacaklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, COP31'de çevre dostu uygulamalar ile projelerin paylaşılacağı stant kurulacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, kentte ulaşım, sanayi, enerji, su yönetimi, kentsel dönüşüm ve sıfır atık alanlarını kapsayan projelerle düşük karbonlu bir şehir hedeflediklerini ifade etti.

Ulaşım alanında karbon emisyonunu azaltmak için hafif raylı sistem, kişisel araçlara çevre dostu toplu taşıma alternatifleri ve bisiklet yolları için çalışmaların sürdüğünü aktaran Alemdar, şehirde trafik yoğunluğunun oluştuğu bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalarla yakıt tüketimini azaltmayı amaçladıklarını belirtti.

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Alemdar, kentsel dönüşüm merkezinde çeşitli peyzaj çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktararak, "Tığcılar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projemizle önemli bir süreci başlattık. Bunun yanı sıra ray dönüşümü, tematik parklar ve Sürdürülebilir İklim Park projelerimizle şehrimizin yeşil dokusunu güçlendiriyoruz. Aynı zamanda göl kıyısında hayata geçirdiğimiz Sapanca Park ve Huzur Koridoru ile de doğal güzelliklerimizi koruyan, insanımızı doğayla buluşturan sürdürülebilir yaşam alanları oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Erenler ilçesinde sanayi dönüşüm projesiyle enerji ve kaynak verimliliği, güneş enerjisi santrali (GES) ve hidroelektrik santraliyle (HES) de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı hedeflediklerini belirten Alemdar, doğal kaynakların korunduğu bir enerji modeli planladıklarını aktardı.

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Alemdar, Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi tesisiyle katı atıkların geri dönüşümü ve elektrik üretimiyle döngüsel ekonomiye katkıda bulunduklarını vurguladı.

Gelecekte artabilecek kuraklık riskine karşı tedbir almak zorunda olduklarını ve COP31'in su yönetimi vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını belirten Alemdar, "Ballıkaya, Akçay ve Çamdağ barajlarımızla şehrimizin su geleceğini güvence altına alırken aynı zamanda altyapı çalışmalarımızla kayıp ve kaçakları da minimize ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.