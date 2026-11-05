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        Sakarya'da "8. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı" başladı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen "8. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı" ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 20:40 Güncelleme:
        Sakarya'da "8. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı" başladı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen "8. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı" ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninin ardından tarım makineleri, yem teknolojileri, hayvancılık ekipmanları ve modern üretim sistemlerinin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu belirtildi.

        Açılışa, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Çıplak, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı ifade edilen açıklamada, fuarın 8 Kasım Pazar gününe kadar süreceği kaydedildi.

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        Açılışta konuşan İnci, geçen yıl ülkede yaşanan don olayının birçok bölgedeki üreticileri olumsuz etkilediğini, devletin zor zamanlarda çiftçinin yanında olduğunu ve desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

        Türkiye'de tarım makinelerinin ve teknolojilerinin yıllar içerisinde önemli ölçüde geliştiğini, çiftçilerin daha modern imkanlara kavuşması için çalışmaların devam ettiğini belirten İnci, kentte tarım ve hayvancılığın daha ileriye taşınması gerektiğine dikkati çekti.

        Vali Yardımcısı Turgut Subaşı da fuarın tarım ve hayvancılık sektörü açısından önemli buluşma noktası olduğunu belirterek, firmalar ile üreticilerin bir araya geldiğini, yeni teknolojilerin tanıtılması, ticari bağlantıların kurulması ve pazar olanaklarının gelişmesine katkı sağladığını anlattı.

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        Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de fuarın hem Hendek hem de Sakarya'nın tanıtımına önemli katkı sağladığını ve tarımın gelecek nesillere sevdirilmesi gerektiğini ifade ederek, belediye olarak çiftçilerin ulaşım, yol bakımı ve kanal temizliği gibi konulardaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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