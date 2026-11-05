Sakarya'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapatıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası zeminin yumuşamasıyla oluşan heyelan nedeniyle Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapatıldı. Yol yeniden ulaşıma açılana kadar vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapatıldı.

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