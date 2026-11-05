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        Sakarya'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapatıldı

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 23:08 Güncelleme:
        Sakarya'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapatıldı

        SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapatıldı.

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası zeminin yumuşamasıyla oluşan heyelan nedeniyle Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapatıldı. Yol yeniden ulaşıma açılana kadar vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

        Akyazı Belediyesi ekiplerinin heyelan tehlikesinin sürmesi nedeniyle, sağanağın sona ermesinin ardından yolda çalışma yapacakları belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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