Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Şahin, Sakarya'da müftülük hizmet binasının açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde müftülük hizmet binasının açılışına iştirak etti.

Merhum Hasan Bayrakdar 4-6 yaş Kur'an Kursu, Merhum Osman Bektaş Hafızlık Kur'an Kursu, Batuhan Pervane Gençlik Merkezi ile Aile ve Dini Rehberlik Bürosunu bünyesinde barındıran Arifiye Müftülüğünün yeni hizmet binasının açılış töreni, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içinde ve dışında din hizmeti sunan büyük bir teşkilat olduğunu söyledi.

İlçe müftülüğünün böyle bir yapıya kavuşmuş olması dolayısıyla Allah'a şükreden Şahin, "Allah devlete ve millete zeval vermesin. Hayırseverlerimizden Rabb'im razı olsun. Bu binanın yapımında katkı sunan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

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Müftülük binasının külliye mantığıyla yapılmış bir eser olduğunu dile getiren Şahin, Kur'an kursu bölümünde evlatların hafızlık yapacağını, Allah'ın kelamını ezberleyeceğini ve herkes adına Kur'an'ın muhafızlığını üstleneceğini kaydetti.

Şahin, 4-6 yaş grubunu çok önemsediklerini belirterek, "O kadar önemli hizmet ki... Ufacık çocuklar bu 4-6 yaş kurslarına geldiği zaman sadece onlar eğitim almıyor, adeta bir aileyi dönüştürüyoruz. Küçük yaşta onların gönüllerine ve kalplerine Allah, Peygamber, bayrak, vatan ve millet sevgisini aşıladığımız önemli kurumlardır. 4-6 yaş kursları evlatlarınızı, torunlarınızı bekliyor." ifadelerini kullandı.

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Gençlerin büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu, sosyal medya üzerinden çeşitli fikirlerle ve akımlarla zehirlenmeye çalışıldığını anlatan Şahin, imkanlar ölçüsünde gençlik merkezleri açarak gençlerin bu şemsiye altında hem kendi derslerini yapmalarını hem de milli ve manevi değerleri öğrenmelerini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Törende, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Müftüsü Mehmet Aşık, İlçe Müftüsü Mükerrem Cüre, hayırseverler Üzeyir Pervane ve Kemal Bayrakdar da konuşma yaptı.

Hayırseverlere hediye takdim edilen program, dua edilmesi ve kurdele kesiminin ardından binanın gezilmesiyle sona erdi.