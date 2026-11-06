Sakarya'da hakkında 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonda "konut dokunulmazlığının ihlali", "basit yaralama", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "gece vakti yağma" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçlarından hakkında 58 yıl, 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

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