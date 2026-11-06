Sakarya Valiliği, zirai dona karşı uyardı

Açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, yarın saat 22.00'dan pazar günü saat 10.00'a kadar soğuk havayla beraber kentin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği kaydedildi.

Sakarya Valiliği, yarın gece ve pazar sabahı etkili olması beklenen zirai dona karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.